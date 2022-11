Atalanta-Napoli | Spalletti in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il programma, con l’e la diretta tv delladi Lucianoin vista di, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2022/2023. I partenopei tornano in campo dopo la netta vittoria in casa contro il Sassuolo. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questa mattina, venerdì 4 novembre, a partire dalle ore 11. Lapotrà essere seguita su Sky Sport 24, su Dazn e su Radio Kiss Kiss. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’evento. SEGUI IL LIVE SportFace.

In alto, alla vigilia dello scontro al vertice tra, le strategie di Gasperini per bloccare gli azzurri: 'ti fermo io'. Di spalla, il Milan si prepara a rinnovare uno dei suoi ...215) ore 17:00 Rubrica: Fedi -ore 17:35 Rubrica: 1 vs 1 - Pessina vs Toloi ore 17:50 Serie A:vs(diretta esclusiva) ore 20:05 Rubrica: Scintille -ore 20:20 Rubrica: ...German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Settimana particolare perché c'è lo scontro tra Napol ...La sfida fra Udinese e Atalanta è molto attesa, perché un po’ a sorpresa le due squadre sono nelle parti altissime della classifica separate da un ... Il fiume di elogi che dall’Europa in giù si sta ...