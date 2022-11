Atalanta-Napoli | Spalletti in conferenza stampa – LIVE

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’allenatore del, Luciano, interviene inper presentare l’importante partita di campionato di questo sabato contro l’di Gasperini. Gli azzurri, che hanno conquistato il primo posto nel Gruppo A di Champions League ma che hanno visto arpool interrompersi una striscia d’imbattibilità che durava da aprile, vogliono consolidare il primato anche in Serie A e mettere a distanza di sicurezza i bergamaschi, secondi in classifica a cinque lunghezze dagli azzurri. A tal proposito, secondo le ultime indicazioni di formazione,schiererà la migliore formazione possibile al momento: Juan Jesus potrebbe tornare titolare al posto di Ostigard, Lozano al posto di Politano, Zielinski al posto di Ndombelé. Ballottaggio ...

De Laurentiis è in America, a Los Angeles, e seguirà da lì la partita degli azzurri contro l'.