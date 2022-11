Atalanta-Napoli | la Gazzetta tifa Gasperini | “Vinci anche per Milan | Juventus e Inter”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladello Sport invita l’a vincere contro ilper le altre big della serie A., sarà una trappola per gli azzurri di SpallettI. Lo si è capito subito guardando le designazioni arbitrali, ma quello che colpisce di più è la sicurezza di alcune dichiarazioni die dei suoi calciatori. Come se il risultato fosse già scritto. A completare il quadro si aggiunge la solitadello Sport. Il quotidianoese, pubblica un articolo in seconda pagina, nel quale si invita l’dia fermare ilper le altre Big. LA...