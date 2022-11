Atalanta-Napoli | Kvaratskhelia salta partita | le condizioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilnon potrà contare su Khvichanel match in programma domani sul campo dell’. Il georgiano, rende noto la società partenopea, “non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nella giornata di sabato big match alla ore 18 tra. Designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il bilancio per la Dea vede 7 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi per mentre ...Dopo Anfield, ecco l'. Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa il big match della tredicesima giornata di Serie A: ' Con l'i rischi sono tanti, ha buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Da Anfield usciamo con la certezza di essere qualcosa. Ci vorranno qualità e forza fisica, loro sono creati in ...