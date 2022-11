Ascolti Tv analisi 3 novembre | Vincenzo Malinconico cala 18 | 8% ma in sovrapposizione stacca i Vipponi 17 | 5% Roma a 1 | 5 mln Del Debbio batte Formigli Ahi! D’Amico

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 4 novembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 a 5,017 milioni e 25,5%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 4,720 milioni e 22,1%. “L’Eredità” 4,241 milioni e 24,95%. Su Canale 5 il Tg5 delle 20.00 a 4,1 milioni e 20,5%. Calcio, musica, fiction, reality e politica in primo piano in prime time il 3 di. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata diAvvocato d’insuccesso, mentre Canale 5 ha collocato come al solito il Grande Fratello Vip che, in cerca di nuovi snodi narrativi, ha integrato sei nuovi ospiti nella casa. Rai2 ha proposto la seconda prova di Ilariacon Che c’è di nuovo?, di nuovo alle prese – dopo il prevedibile flop dell’esordio – con i consolidati Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazzapulita su La7. Il tutto, o quasi, in un contesto complessivo in cui il calcio dell’Europa League e ...