Stellantis

Con la "Elettrica Citroën" è possibile usufruire di una promozione esclusiva per l'acquisto dei modelli Ë - C4 elettrica, Ë - C4 X elettrica, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug - In, Nuova C5 ...Segue l'epopea di Nella Mancusio , la prima donna d'Italia ad ottenere la, che a bordo ... Il volumeall'epilogo con l'avventura di Mancuso Fuoco , pittore naif di Capizzi che con ... ARRIVA LA PATENTE ELETTRICA TARGATA CITROËN | Citroën MILANO (ITALPRESS) - Sul sito ufficiale del Brand della 'doppia freccia' prende il via la 'Patente Elettrica Citroën', che consente prima di ...Sul sito ufficiale del Brand della “doppia freccia” prende il via la “Patente Elettrica Citroèn”, che consente prima di valutare la propria conoscenza sull’elettrificazione, attraverso un quiz on-line ...