Ar Market apre le porte del Metaverso a startup | Pmi e aziende corporate

(Di venerdì 4 novembre 2022) Laitaliana ARlancia www.arvirtual.it, l’innovativa piattaforma SaaS (Software as a Service) per creare Spazi Virtuali a 360°. Ambienti interattivi e navigabili che possono essere arricchiti con contenuti multimediali come immagini, video, loghi, banner e altri oggetti digitali, e che consentono ade professionisti di offrire ai propri clienti esperienze uniche e coinvolgenti.In che modo si fruisce di un ambiente di questo tipo? “Dipende dalle esigenze dell’azienda o del professionista – spiega Andrea Baldini, CEO e co-founder di AR–. Il SaaS consente di scegliere uno Spazio 360° predefinito e personalizzarlo con i propri contenuti in modo facile e veloce, a costi molto contenuti. Inoltre, possiamo realizzare ambienti virtuali “full custom” tramite la modellazione ...