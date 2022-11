Antonio Visconti eletto alla presidenza della Ficei

(Di venerdì 4 novembre 2022)è il nuovo presidente, la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione. Lo hal’assemblea dei sociFederazione in seguito alle dimissioni di Andrea Ferroni., presidente del Consorzio di sviluppo industriale Asi di Salerno, tributarista e componente del Comitato di indirizzoZes Campana, si legge in una nota, si occupa da anni dello sviluppo e del rafforzamento delle attività dei Consorzi Industriali, gestiti ai sensiLegge 317/91. La, ricorda una nota, riunisce e coordina oltre 30 Consorzi nelle aree più strategiche del Paese, dal quadrante Europa di Verona, al petrolchimico Sardo, dal polo siderurgico di ...

