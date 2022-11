Antonella Fiordelisi | al GF Vip arriva l’ex di Edoardo | scoppia la gelosia

Nei giorni scorsi, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 , la giovane schermitricesi è lasciata sfuggire di aver ricevuto un messaggio da Totti . Si tratterebbe, a ...Prime scintille al Grande Fratello Vip tra la new entry Oriana Marzoli eche stuzzica la spagnola commentando il suo abbigliamento durante gli allenamenti. In effetti, la Marzoli si è allenata in costume, con tanto di perizoma e reggiseno striminzito ...I legali hanno chiesto a Nuccetelli, considerato portavoce di Totti, il permesso di pubblicare lo screeshot del messaggio incriminato: “Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa ...Nei giorni scorsi, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7, la giovane schermitrice Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire di aver ricevuto un messaggio da Totti. Si tratterebbe, a ...