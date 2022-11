Anticipazioni Un posto al sole | i gioielli di Lia non sono spariti?

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il segreto di Lia Longhi è stato finalmente svelato nei recenti episodi di Unal. La giovane, infatti, scoperta da Diego Giordano a frugare nel seminterrato di Alberto Palladini si è vista costretta a dirgli cosa stava facendo in casa dell'avvocato. La ragazza, dunque, gli ha riferito la sua storia dicendogli che era lì per cercare idi famiglia che il suo bisnonno aveva nascosto proprio in quel luogo durante la seconda guerra mondiale. Lia, però, non li ha trovati e Diego cercherà di spingerla a non pensarci più e ad un certo punto la giovane sembrerà dargli ascolto, ma potrebbe star per commettere un grave errore. Unal, spoiler: Lia inizia a pensare di andare via Lia, come detto, ha condiviso il suo segreto con Diego, il quale, cercherà di spingere la ragazza a ...