Anticipazioni della puntata di Domenica In di domenica 6 novembre 2022

(Di venerdì 4 novembre 2022)a partire dalle ore 14, ritorna su Rai 1 il consueto appuntamento con il programma condotto da Mara Venier,In. In questa nuova, la nona per la precisione, vi saranno numerosi ospiti che abbracceranno diversi campi: dalla cultura allo spettacolo, dalla musica al talent show, insomma nessuno escluso. Non ci resta che scoprire chi saranno e di cosa si parlerà. Gli ospiti diIn e la special guest La nuovadiIn avrà inizio con una special guest d’eccezione che Mara Venier ha voluto ospitare nel suo studio e che appare raramente sul piccolo schermo. Di chi parliamo? Di Monica Bellucci che sarà ospite assieme a Valerio Mastrandrea per parlare ...

Nella puntataSoap del 5 novembre 2022 , vedremo che le condizioni dell'ex signora Quesada peggioreranno visibilmente. Ledi Una Vita ci rivelano che avrà dei forti malori e ...... The Mandalorian 3: lesulla prossima stagione rivelate alla Star Wars Celebration LEGGI: The Mandalorian: cosa accadrà nel futuro di Grogu LEGGI: The Mandalorian, le riprese...Durante lo speciale livestream Twitch per celebrare il secondo anniversario di Ghostrunner, sono stati mostrati alcune immagini “concept art” di Ghostrunner 2 che hanno introdotto il look & feel delle ...Periodo pieno di problemi per Maria (Chiara Russo) a Il paradiso delle signore: la ragazza, pur avendo avuto modo di dimostrare il suo grande talento, è ...