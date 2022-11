Anticipazioni Amici 22 | Ottava Puntata | Gianmarco e Ascanio A Rischio!

(Di venerdì 4 novembre 2022)22,ricevono basse votazioni, cosa che dispiace molto al ballerino. Nella gara di canto fioccano voti molto alti…22,ultimo classificato e in lacrime! È stata registrata da poche ore una nuovadi. Al centro dell’attenzione ci sono stati come sempre cantanti e ballerini che hanno affrontato sfide e compiti. Lasi è aperta con la sfida di Piccolo G che era stata voluta dalla professoressa Arisa. Quest’ultima, durante la registrazione, dichiara che non è convinta di voler mettere così a rischio Piccolo nella scuola e quindi ...

Ledal 5 all'12 novembre Felipe organizza un rinfresco per chiarire aglila natura del suo rapporto con Dori, e le chiede di sposarlo. Hortensia racconta ad Azucena la verità su ......ragioni e anzi si scuserà con Casilda e con tutti i suoiper essersi comportata male e in modo supponente nei loro confronti, solo per piacere al Quiroga. Scopriamo tutte le...Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 novembre 2022 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hortensia confessa a Pascual il ...Amici 22 di Maria De Filippi Anticipazioni Puntata Domenica 6 novembre 2022 giudici e ospiti Beppe Vessicchio Fronz Cristiano Malgioglio ...