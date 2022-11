Annullato “Giro Giro tondo accetta tutto il mondo” al Mulino Pacifico domenica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Solot ha annunciato che l’evento – spettacolo “il” previsto al6 novembre, alle ore 18.00, è stato. “Purtroppo uno degli attori in scena ha contratto il Covid e siamo costretti a rinviare lo spettacolo – ha precisato una nota della compagnia teatrale sannita, nonché direzione artistica del teatro– Ci scusiamo per il disagio arrecato e vi ringraziamo per l’attenzione che come sempre dedicate alle nostre iniziative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.