Animali vittime della strada – A Gela scoperta una targa in ricordo della gattina ‘simbolo’ Freedom

politicamentecorretto.com

...degli incendi che sempre più frequenti e numerosi interessano boschi e foreste nel mondo non causano solo enormi danni all'ecosistema etra gli uomini, ma milioni di morti tra gli. E ...... quello che provano in una battaglia uomini ea contatto coi loro corpi: la dilatazione ... versano il sangue del nemico e piangono i figli o i padri uccisi, ovvero gli amici,anche del ... ANIMALI VITTIME DELLA STRADA. A GELA UNA TARGA PER LA GATTINA SIMBOLO FREEDOM - politicamentecorretto.com Stamattina l’Organizzazione internazionale ha scoperto una targa in memoria di Freedom, una gattina morta investita proprio nel luogo dove è installata la targa, alla rotonda sulla strada statale Gela ...FOGGIA, 03/11/2022 - Questa mattina, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – supportati da personale del ...