(Di venerdì 4 novembre 2022) Jerome Powell, presidente della Fed, Federal Reserve, la potente banca centrale americana, ancora una volta ha rispettato la scaletta del suo programma e mercoledì scorso, come annunciato in piena estate, ha alzato ancora il tasso di sconto del dollaro dello 0, 75% . È il quarto intervento di quell’istituto negli ultimi mesi. Pertanto a oggi il dollaro costa il 4%, un valore che era rimasto fermo finora nella memoria dal 2008, poco prima dell’esplosione della crisi dei subprime. C’è di più. A marzo scorso ildel biglietto verde era pressoché nullo. Ora la agenzie di rating e gli analisti di importanti bprevedono quasi in piena sintonia che, a febbraio 2023, quel valore si attesterà sul 5%. Se tale previsione colpisse nel segno, il Presidente Powell molto probabilmente si troverebbe di fronte un risultato negativo, ben diverso quindi da ...

Il Denaro

... un'anomala ondata di caldo che in Cina,e Usa ha prosciugato i fiumi e provocato incendi ...i conflitti armati , che ugualmente contribuiscono all'insicurezza alimentare, sono aumentati. ...... sono il Pnrr (con una discussione, alla quale ha preso parteil ministro degli Affari ...avvisata Ultima tappa: dal presidente Michel. "Mi sembra si sia creata una interlocuzione molto ... Anche in Europa sale il costo del denaro. E il morale degli imprenditori va giù - Ildenaro.it Riferendo di un incontro con i vertici della Fiera di Verona, rileva poi la necessità di ragionare di strategia "di un sistema importante, in concorrenza anche con altri sistemi fieristici in Europa e ...Essenziale ma anche ‘cool’, è il futuro secondo Dacia tra storia e nuovi ambiziosi obiettivi da raggiungere. Se già lo scorso anno il Gruppo Renault aveva presentato il ...