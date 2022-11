Alla manifestazione di Milano il Pd cerca la tregua

(Di venerdì 4 novembre 2022) Farsi la guerra sui cortei contro la guerra è un’impresa che – come sempre quando c’è da dividersi – a sinistra riesceperfezione. Così, quando domani a Roma lanazionale per la pace avrà già raggiunto il traguardo in Piazza San Giovanni (leggi il programma), proprio mentre sul palco continueranno ad alternarsi gli interventi degli organizzatori, all’arco della pace dipartirà la controconvocata dall’ego… Centro di Carlo Calenda. Con il singolare risultato di dividere il Centrosinistra in due cortei che sulla carta dovrebbero perseguire lo stesso scopo: quella pace che non riescono a trovare neppure al proprio interno. Domani a Roma ci sarà la marcia per la Pace e ala contropromossa da Calenda E chi, se non il Partito ...

Per ricordarli, si è tenuta oggi unasotto la sede della FIGC a Roma, che ha avuto ... rimasta in sospeso di fatto da oltre un secolo e ritornataluce solo in tempi recenti: l'...Ed ecco che Moratti prenderà parteorganizzata dal Terzo Polo a sostegno dell'Ucraina. Un fatto che a stretto giro ha scatenato la reazione della Lega. Moratti in piazza con ...Il neo-senatore aveva già comunicato la sua partecipazione, ora si aggiunge l'ex vicepresidente. Che la Lega attacca sui social ...(AGR) Domani a mezzogiorno appuntamento in piazza della Repubblica per partecipare alla manifestazione per la pace, per mettere al bando le armi, per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ...