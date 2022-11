Alex W lancia “Ciò che abbiamo dentro” e conquista subito il pubblico dei giovani video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Parte con il turbo il secondo album diW, uno degli interpreti di “Amici” più amati dai. Dopo l’esordio con il cd “Non siamo soli”, che ha avuto grande successo, è il momento di “Ciò che”. È una nuova tappa raggiunta dal cantautore, un alnum ricco di autori importanti come Raige, Alessando La Cava, Saverio Grandi e Tony Maiello.W convince con “Ciò che” Il cd è stato anticipato dal brano “Mano ferma”, cheha presentato durante una delle puntate pomeridiane di “Amici”. Ma convince molto di più “Ciò che”, sia per l’arrangiamento musicale e il ritmo, sia per le parole. Un dei passaggi cruciali: «E queste luci sopra tutto non mi sembrano ferme / se ti ...