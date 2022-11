Alessandra Amoroso | il nuovo singolo è Notti blu

(Di venerdì 4 novembre 2022)torna in radio con ilblu, sta per partire il Tutto accade tour nei palasport In attesa di incontrare il suo pubblico nei palasport di tutta Italia dal 29 novembre con il Tutto accade tour,torna a farci ballare conblu (Epic/Sony Music), ilbrano fuori venerdì 11 novembre. Il brano, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, è disponibile da ora in pre-save e pre-add qui: https://Epic.lnk.to/Blu. Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente e indimenticabile,è pronta a tornare live nei principali palasport italiani dal 29 novembre con il tour, uno show totale che ...

Alessandra Amoroso che, nel 2009, ha vinto Amici sia al televoto che come premio della critica. La presentazione del singolo 'Immobile' resta uno dei momenti cult nella storia del programma. Alessandra Amoroso ha svelato una grande notizia a tutti i suoi fan, attraverso i suoi profili social. L' 11 novembre, infatti, arriverà il suo nuovo singolo dal titolo "Notti blu" che promette di far ballare tutti. La canzone verrà presentata dal vivo in occasione del tour nei palasport. La data Zero della tournée è in programma il 26 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo.