Al Gf spunta il triangolo. E Diamante pubblica gli sms

(Di venerdì 4 novembre 2022) Matteo, ex di Nikita Pelizon, ha commentato il feeling nato al Gf Vip tra la modella e l'influencer e nell'ultima diretta Alfonso Signorini ha puntato i riflettori sul

LaC news24

... innanzitutto, avvia il Play Store facendo tap sull'icona delcolorato presente nella ... Apponi il segno dinella casella relativa all' accettazione dei termini e, allo stesso modo, ...Ma a sorpresauna scelta da parte della Procura di Siracusa di alto profilo giuridico che ... La conseguenza di tutto questo è stata che nelindustriale siracusano si è continuato ad ... Triste anniversario - Dieci anni fa l’omicidio di Filippo Ceravolo: nel Vibonese intitolato un campo sportivo alla sua memoria Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, ha commentato il feeling nato al Gf Vip tra la modella e l'influencer e nell'ultima diretta Alfonso Signorini ha puntato i riflettori sul triangolo ...GAntonella Fiordelisi svela il retroscena hot che coinvolge Alex Belli e Delia Duran del GFvip 6: spunta il "ménage à trois" al Grande Fratello vip 7 on ...