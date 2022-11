Calciomercato.com

Intervenuto ai nostri microfoni, Andrea D'Amico (di Fagioli) ha dichiarato: 'Ai tempi di Del ... Calciomercato Juventus, permanenza in bilico per Paredes -, Frattesi e Rovella le ...Nei discorsi tra la dirigenza bianconera con il noto- a capo dell'agenzia CAA Base - è ... Infine un altro assistito dell'agenzia di Trimboli è, da tempo nei radar della Juventus ma per ... Agente Jorginho: 'La priorità e il rinnovo col Chelsea' Il futuro di Leandro Paredes alla Juventus rischia di essere cambiato: oltre a Jorginho, sono tre i giocatori che lo insidiano ...Rinnovo alla Juventus: il club bianconero blinda il gioiellino dopo il blitz dei giorni scorsi alla Continassa. I dettagli del nuovo contratto ...