“Addio all’euroscetticismo La Meloni già rinnega se stessa”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Prima di volare a Bruxelles, laha detto che ora “la voce dell’Italia in Europa sarà forte”. Parole ingenerose verso i suoi predecessori, in particolare verso Conte che ha portato a casa oltre 200 miliardi di euro con il Pnrr. Maria Angela Danzì, neo-eurodeputata M5S, qual è il suo giudizio su queste frasi? “Giorgiase. Poche settimane fa in campagna elettorale aveva utilizzato parole di spregio verso l’Unione europea che aveva sostenuto il rilancio della nostra economia dopo la pandemia. Come ha ricordato Giuseppe Conte durante le dichiarazioni di voto per la fiducia alla Camera, se fosse stato pere Fratelli d’Italia oggi non avremmo 209 miliardi di fondi europei da gestire e spendere. Sevuole essere credibile a Bruxelles dovrebbe prima ...