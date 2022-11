Aborto | davvero vogliamo tornare a metterlo in discussione?

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 13 ottobre, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha depositato un disegno di legge che prevede la modifica dell’articolo 1 del Codice Civile che attualmente cita: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. La modifica proposta consisterebbe nel riconoscere la capacità giuridica, che in parole povere è la capacità di possedere dei diritti, non dal momento della nascita, ma bensì dal momento del concepimento sostituendo l’articolo sopracitato con la seguente dicitura: ” Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. È importante far luce su questo disegno di legge, perché per ora è solo una proposta, ma andando avanti, ...

un filantropo. Peccato che, come dicevamo, tutto fosse noto e chiaro da anni e soprattutto ... gruppi Rom, associazioni immigrazioniste, altre impegnate a favore di eutanasia elibero, e ...L'non è un diritto per la ministra Roccella: "Non sarà toccato, Meloni lo ha ripetuto alla ... La mia generazione è cresciuta - negli anni 70 - tra il contundente, visionario e...Bianca Atzei dal dolore per l'aborto e morte del primo figlio alla gioia per nuova gravidanza con il compagno Stefano Corti ...Tre proposte al governo: applicare bene la legge 194 sull'interruzione di gravidanza, dire no all’eutanasia, criminalizzare l’omofobia ...