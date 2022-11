A Zelo Buon Persico le famiglie potranno risparmiare il 45% sulla retta dell’asilo Peter Pan

Prima Lodi

Possiamo volgerci alle loro parole la prossima volta che avremo bisogno di unpromemoria. E ... Come apostolo, Andrea ha lavorato molto per Cristo nel suo ministero, e con ancor piùdopo la ...Il suorigoroso nel lavoro e nella preghiera, però, fu mitigato dal suo stesso superiore, ... Ultimi Articoli Us di: "E' Presidèint" Grazie inesauribile Alfredo, ci hai insegnato entusiasmo,... A Zelo Buon Persico nuova gestione per il servizio di trasporto disabili Sarà possibile grazie al provvedimento Nidi Gratis di Regione Lombardia. Il provvedimento è valido per le famiglie con ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro ...Dopo la defezione per motivi organizzativi del precedente gestore, il Comune si era occupato provvisoriamente del servizio servendosi di volontari ...