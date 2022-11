A’ vita senz’ e te fa me fà paura | il nuovo brano di Rocco Hunt

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo aver conquistato le classifiche estive con la hit “Caramello” ft. Elettra Lamborghini e Lola Indigo,torna alle origini con il“A’E TE (ME FÀ)”, fuori oggi venerdì 4 novembre per Epic / Sony Music (https://Epic.lnk.to/Asenzete Mefa) In “A’e te (Me fà)“,racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai. L’innamoramento rimane sempre forte e vivo, quando due anime sono intrecciate nulla le può dividere. L’uso del napoletano sottolinea il carattere intimo e personale del. Con questo ...

Michele Mally :'altro a "The day after" , apparentemente il ritratto di una giovane in hangover, dopo una festa, in realtà ancora una volta una riflessione sue morte. I dettagli della tela,...Rocco Hunt torna alle origini con il nuovo brano 'A'' e te (Me fà paura)' . Nel brano il rapper racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce ...