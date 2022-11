A spasso per Artissima | “la fiera che vi trasformerà”

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Torino. Le esperienze personalmente performative – sostiene Laurie Anne Paul, docente di filosofia alla Yale University – sono quelle che non possiamo in alcun modo anticipare o prefigurare razionalmente, perché - come scrive nel suo libro Transformative Experience (Oxford) - “nulla può sostituirne il vivo manifestarsi come rivelazione di un territorio a noi ancora sconosciuto”. È dal suo pensiero che Luigi Fassi, già direttore del MAN di Nuoro e neo direttore di, ha tratto ispirazione per l’edizione 2022 che apre al pubblico da oggi fino a domenica prossima, 6 novembre. “Un’ispirazione – spiega al Foglio – che vale anche per illuminare il modo in cui viviamo l’arte, a sua volta uno strumento che aiuta a pensare in maniera più complessa, a lungo termine, senza un respiro frenetico. Chi sceglie l’arte nella propria vita con tutte le sue forme rivelative, è già ...