A Napoli c’è anche chi gli eventi sa organizzarli | il piano triennale della Half Marathon

(Di venerdì 4 novembre 2022)Tutte le volte che Carlo Capalbo pronuncia “organizzazione” come fosse una parola normale, nella chiacchiera informale come nel discorso più impostato, il cinismo fa da filtro, diventa un paravento. Abituati come siamo ad aver ascoltato lo stesso concetto, svuotato di senso, per decine diprogettati male, arronzati, alla fine mal riusciti, la combo organizzazione-a-suona inevitabilmente come un campanello d’allarme. Parliamone sì, ma come? Poi è un attimo che ti ritrovi i giornali di mezzo mondo a ridicolizzare un Atp 250 con i campi pieni di bolle e i tennisti sfrattati dagli hotel mentre giocano. Sono traumi. Poi Carlo Capalbo sfodera, senza peraltro fartelo pesare troppo, un armamentario di numeri, accordi già firmati, collaborazioni avviate, partnership definite. E un ...