4 novembre | Mattarella e Meloni all' Altare della Patria

In un'intervista rilasciata al Corriere, una delle più giovani laureate d'Italia in Medicina, già premiata nel 2017 dal Presidentecome Alfiere del lavoro, ha spiegato così il segreto del ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha deposto una corona d'alloro, sulla tomba del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, ... 42022Roma, 4 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro, sulla tomba del Milite Ignoto, ..."Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Sta ...