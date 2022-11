4 novembre | Brunetta | “Doverosa gratitudine a chi ha dato la vita per la Patria”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA – “La nostrae indelebile memoria a chi halaper la, unica e indivisibile, e a tutte le donne e gli uomini in divisa impegnati in Italia e all’estero per la tutela della pubblica sicurezza e per la difesa dei confini nazionali. A chi, ogni giorno, è vero presidio per la sicurezza di tutti noi e custode del valore della pace e della democrazia. È attorno a loro che dobbiamo raccoglierci per promuovere l’alto valore dell’unità nazionale”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram l’ex ministro della pubblica amministrazione, Renato, a proposito della giornata del 4, in cui si celebra la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'articolo L'Opinionista.