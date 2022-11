(Di venerdì 4 novembre 2022) In occasione del 4, Giornol’amministrazione comunale ha organizzato unaper la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti che si trova nella Piazzetta San Castrense. Successivamente il corteoAutorità civili, religiosi e militari si è mosso verso il Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele. Qui si è esibita lolaad banda dei Fiati della Normanna. In occasione della commemorazione dei caduti per la grande guerra, è avvenuta l’intitolazione della sezione dei Combattenti al Cav. Comm. Angelo Scalici, combattente della seconda guerra mondiale, politico illustre e cittadinose. L'articolo Filodiretto ...

filodirettomonreale.it

Perché oggi, 3, in tutte le Messe e celebrazioni liturgiche della nostra arcidiocesi, ... per tanti secoli, era rimasta suffraganea dell'arcidiocesi di, per motivazioni di ......della prima edizione che si svolgerà in forma diffusa dal 16 al 203 parole chiave: partecipato, inclusivo e diffuso advertisement SELARGIUS " Due comuni, Selargius e San Gavino, ... 4 Novembre, a Monreale cerimonia per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate MONREALE, 4 novembre – È stata officiata ieri sera dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, all’interno del duomo di Monreale, la tradizionale messa in suffragio di re Guglielmo II e ...Un mese di novembre ricco di appuntamenti a Quartu con la rassegna “ Ripensare la città. Il contributo delle associazioni ”. In programma iniziative culturali fra teatro, musica classica e danza, con ...