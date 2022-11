38 chili sono troppi | Ilaria Barsacchi | la drammatica confessione della ginnasta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si chiama, ed è un'altra delle vittime di abusi e maltrattamenti verso ex ginnaste. Da nove a 16 anni ha dedicato la propria vita a quello sport, gareggiando in Serie A, prima di lasciare. Ora ha raccontato quello che le è capitato al CorriereSera. Adesso ha 22 anni e studia Lingue all'università, ha detto basta “a 15 anni, avevo già avuto una prima crisi e volevo mollare — ha raccontato —. Ho resistito un altro anno, ma l'ultimo periodo è stato un conto alla rovescia dei giorni che mancavano”. Una decisione arrivata perché “non riuscivo più a convivere col peso di chi mi giudicava grassa e mi chiedeva di dimagrire. Il mio rapporto col cibo stava diventando malato. Lì ho capito che l'unico modo per“salvarmi” era fare un passo indietro. E l'ho fatto”. Ascolta "Mi piace guardare la caduta degli altri" su ...

