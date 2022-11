WWE | Per Randy Orton il ritorno è ancora lontano | ormai sfumati i piani per lui?

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le preoccupazioni sulla gravità dell’infortunio dipotrebbero aver modificato ididell’icona della WWE. L’atleta è fuori gioco da maggio per un grave infortunio alla schiena, ma iprevedevano il suonel 2022 per riprendere e concludere il programma con Matt Riddle. Ma non è più così. Secondo un rapporto del Wrestling Observer, le persone all’interno della WWE sono seriamente preoccupate per l’infortunio di. La convinzione è che un eventualeavverrà quasi sicuramente nel 2023, non nel 2022. Da lì, GiveMeSport riporta che durante una conversazione esclusiva con WrestleVotes, il popolare account Twitter ha spiegato che ioriginali che erano stati redatti prevedevano che ...

The Shield Of Wrestling

Shinsuke Nakamura affronterà Great Muta in NOAH Laha quindi deciso di aprire la "forbidden door", termine sdoganato in passatoindicare lo scambio di atleti tra Compagnie di wrestling ......stato inserito nellaHall of Fame. La pellicola ripercorre le tappe fondamentali del suo successo, ma anche i rapporti con i fratelli e la famiglia. Leggi anche › Zac Efron e la dieta'... Royal Rumble 2023, un PLE da record per la WWE Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Royal Rumble 2023 dista ancora qualche mese ma è un Premium Live Event che è stato già in grado di scrivere la storia della WWE.