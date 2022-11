WWE | Indagine conclusa | ecco quanto è costato lo scandalo Vince McMahon alla compagnia

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha annunciato la sua partenza dWWE il 22 luglio, in seguito a un’interna e alle molteplici accuse di aver coperto una presunta cattiva condotta sessuale pagando quasi 20 milioni di dollari di silenzio. Stephaniee Nick Khan hanno assunto il ruolo di co-CEO dell’azienda, mentre Paul “Triple H” Levesque è subentrato come booker della WWE nella posizione di Chief Content Officer. Durante la teleconferenza trimestrale con gli investitori di mercoledì, la WWE ha confermato che l’è ufficialmente. “Come annunciato in precedenza, è stato costituito un Comitato Speciale di membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione per indagare sulla presunta cattiva condotta dint K. ...

The Shield Of Wrestling

Stando alle fonti, vicine all'interna avviata dal consiglio di amministrazione su McMahon, ...per effettuare pagamenti alle donne che a giugno hanno accusato il proprietario delladi ...L'annuncio arriva nel mezzo di un'interno per molestie sessuali . All'inizio di questo ... Rimarrà comunque l'azionista di maggioranza della. "A 77 anni è arrivato il momento di ritirarmi. ... Vince McMahon: conclusa l'indagine interna alla WWE Vince McMahon ha annunciato la sua partenza dalla WWE il 22 luglio, in seguito a un’indagine interna e alle molteplici accuse di aver coperto una presunta cattiva condotta sessuale pagando quasi 20 ...L’investigazione interna relativa alle spese non registrate da Vince McMahon è terminata, dopo qualche mese. In concomitanza con la redazione del bilancio del terzo quadrimestre della WWE, la federazi ...