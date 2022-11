WTA Finals Fort Worth 2022 | risultati 2 novembre | vittorie di Maria Sakkari ed Ons Jabeur

Olympics

Ons Jabeur rimane in corsa per il successo alledi Fort Worth grazie alla vittoria in tre set sulla statunitense Jessica Pegula, numero 3 del mondo, superata per 1 - 6 6 - 3 6 - 3. Pegula si muove meglio e fa subito il break per il 2 - 1 ...Per questo e tanto altro la giovane polacca è la grande favorite per leche cominceranno in questi giorni. Iga Swiatek ha parlato in conferenza stampa ed ha trattato di tanti temi, ... WTA Finals 2022: tenniste, formato e calendario delle finali femminili WTA di Fort Worth, Texas Ons Jabeur rimane in corsa per il successo alle Wta Finals di Fort Worth grazie alla vittoria in tre set sulla statunitense Jessica Pegula, numero ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...