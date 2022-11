Welfare | ambiente e stretta sui migranti | così la sinistra in Danimarca ha vinto di misura le elezioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le politiche insi sono concluse con la vittoria, di, della coalizione progressista guidata dal Partito Socialdemocratico della premier Mette Frederiksen. Lasi è aggiudicata 90 seggi sui 179 del Folketing, un dato interessante visto lo stato di crisi in cui versano i partiti progressisti in Europa. Il Partito Socialdemocratico, come ricordato dalla Bbc, ha ottenuto il 27,5 per cento dei voti espressi, il miglior risultato degli ultimi vent’anni e le dimissioni rassegnate dalla Frederiksen, per aprire alla formazione di un governo più ampio, non cancellano questo risultato. Un altro dato rilevante emerso dalle urne, se riferito al contesto europeo, è il risultato ottenuto dalla destra radicale, presentatasi con tre partiti diversi, che non hanno superato il 15 per cento dei voti e risultano marginali nello ...