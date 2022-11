Volley femminile | Serie A1 | Conegliano e Novara capoliste | battute Chieri e Busto Scandicci e Milano rispondono

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera si sono disputate sei partite valide per la quarta giornata dellaA1 diha dominato il big match contro la capolista: un secco 3-0 in favore delle Pantere, che trionfano di fronte al proprio pubblico grazie ai 20 punti dell’opposto Isabelle Haak, alle 16 marcature della schiacciatrice Alexa Gray e agli 11 sigilli della centrale Robin De Kruijf (4 muri), mentre alle piemontesi non sono bastate Kaja Grobelna (16) e Helena Cazaute (12).balza così al comando, a braccetto conche ha espugnato il campo diArsizio con un secco 3-0. Le tre attaccanti Ebrar Karakurt, Caterina Bosetti e McKenzie Adams hanno messo a segno 12 punti a testa per liquidare le Farfalle di Rosamaria ...

Finisce 3 a 1 per Vallefoglia, compagine che guidata dal faro Kosheleva fa capire le sue ambizioni di classifica. Nella quarta di serie A1, la Wash4green non coglie punti tra le mura amiche, dove una settimana fa c'era stata un'intensa gara contro Novara, vinta solo al tie break dalla Igor. Si inizia con un 17 - 9 che lascia ...GIRONI MONDIALI PER CLUB2022 GRUPPO A: Conegliano (Italia) , Eczacibasi Istanbul (Turchia), Dentil Praia Clube (Brasile) GRUPPO B: VakifBank Istanbul (Turchia), Gerdau Minas (Brasile) Kuanysh Club Volley femminile, Mondiale per Club 2022: sorteggiati i gironi, Conegliano contro Boskovic! C'è Egonu col VakifBank Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley dopo due trasferte vincenti sono tornate al PalaVerde per sfidare e fermare l’imbattuta Reale Mutua Fenera Chieri, sorpresa, ma non troppo, di questo avvio ...Quarta vittoria in altrettante partite di campionato, per la Igor Volley di Stefano Lavarini, a segno in tre set anche a Busto Arsizio. MVP di un incontro condotto praticamente sempre dalle azzurre, l ...