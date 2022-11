Volley | come sta Wilfredo Leon dopo la caduta? Le condizioni del polacco-cubano

È di Enrico Zappoli,è successo in casa del Sorrento, il primo punto della partita. Piervito ... IT Articoli Correlati... ma soprattuttodetto più volte ai ragazzi occorre giocare al meglio la palla successiva, ciò ... Tutti i risultati saviglianesi GrandaCarSavigliano 3 - Banca Alpi Marittime Cuneo 2 (22 - 25 ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il 4 aprile 2005 alla guida di Cuneo perde 3-2 con Vibo Valentia e falliva l’accesso ai playoff scudet ...Due set combattuti non bastano alla Trasporti Pesanti. In Toscana non arrivano punti, prossima sfida con Perugia ...