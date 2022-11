(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – In vista dei prossimidiin Qatar,, il circuito di pagamento più diffuso nel mondo insieme al rivale Mastercard e tra i main partners del torneo, sta preparando il lancio di una nuova collezione NFT realizzata in collaborazione con Crypto.com, exchange tra i leader globali del settore. La serie, “Masters of Movement”, digitalizza alcuni degli episodi più iconici della storia della manifestazione, ritraendo le giocate di campioni del calibro di Cahill, Owen e Maxi Rodriguez. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Pochi mesi dopo, infatti, Stellarla propria offerta a Moneygram per rimpiazzare il rivale. ... È il caso di, che all'inizio di ottobre ha annunciato la collaborazione con l'exchange FTX ...Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, eBayoggi una nuova promozione che permette di godere di un interessante sconto del 15% sui regali ... Google Pay, e le carte, ... Visa lancia gli NFT dei mondiali di calcio In vista dei prossimi mondiali di calcio in Qatar, Visa, il circuito di pagamento più diffuso nel mondo insieme al rivale Mastercard e tra i main partners del torneo, sta preparando il lancio di una n ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...