Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata | trama 3 novembre 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) BLANCA. Giovedì 3torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 5. In tribunale,conosce per caso l’ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso dalla camorra, che, esasperato da – lla lentezza della giustizia, gli confida di essersi messo sulle tracce dell’assassino del figlio. Intanto, durante un duro confronto con, il Burzone capisce di aver involontariamente provocato l’omicidio di Brooke e viene colto da infarto.scopre anche che Dylan si ...

Stasera su Rai 1 alle 21.25Terza puntata(Massimiliano Gallo, 54) conosce in tribunale l'ingegner Sesti Orfeo, padre di ...TELEFILM Su Rai Uno alle 21.25 appuntamento con, avvocato d'insuccesso. In tribunale,conosce per caso l'ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso ...Dopo molto tempo trascorso nelle mediocrità generale, l'avvocato Vincenzo Malinconico si ritrova adesso una vita piena e imprevedibile, tanto sul versante lavorativo quanto su quello privato. Nella ...Giovedì 3 novembre 2022 torna in prima serata su Rai 1 l’avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo con il terzo appuntamento stagionale ...