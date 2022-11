Vincenzo Malinconico | anticipazioni terza puntata | trama episodi di giovedì 3 novembre 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ci siamo, manca poco all’appuntamento con la serie televisiva. In onda su Rai 1, stasera verrà trasmessa ladella trasmissione in prima tv assoluta. Anche questa sera i colpi di scena non mancheranno e nuovi misteri verranno svelati. Ma cosa vedremo? Ecco qualche piccola anticipazione! Leggi anche:secondadi27 ottobresu Rai 1: leIn questa, l’avvocato — interpretato da Massimo Gallo — farà la conoscenza, casuale, dell’ingegnere Orfeo. ...

Luca Gallone e Massimiliano Gallo in, avvocato d'insuccesso: ecco le anticipazioni della terza e penultima puntata in onda stasera in tv su Rai 1. Foto Rai Non crede ai suoi occhi. E nemmeno al suo amico immaginario. ...I PROGRAMMI IN CHIARO, avvocato d'insuccesso, ore 21:25 su Rai 1 Serie tv con Massimiliano Gallo tratto dagli omonimi romanzi. Che c'è di nuovo, ore 21:20 su Rai 2 Ilaria D'Amico ...Stasera 3 novembre alle 21.25 torna Massimiliano Gallo nel ruolo protagonista in Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. La trama della terza puntata.Giovedì 3 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi appuntamenti di Vincenzo Malinconico. La serie con protagonista Massimiliano Gallo è fruibile anche in streaming ...