Vigili Urbani | la Cgil propone la Palazzina Liberty ex MCM come nuova sede

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Localizzato alla periferia del comune capoluogo in via De Carrari, il comando deidi Salerno è inadeguato e va cambiato per renderlo più consono anche alle nuove funzioni comunicative alle quali sono chiamati a contribuire i caschi bianchi. È il presupposto che guida la proposta dicontenuta in una lettera al sindaco di Salerno firmata dal segretario dellaFP, Antonio Capezzuto. “È notoil Comando di Via Dei Carrari, oltre ad essere localizzato alla periferia estrema della città, è anche assolutamente distante dalle linee del trasporto pubblico, rendendolo di fatto inaccessibile a chi non dispone di un mezzo privato. Allo stesso modo, anche i mezzi privati hanno serissime difficoltà a frequentare gli uffici della ...