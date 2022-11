Verona | veterinaria muore schiacciata da una mucca

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Unaè mortada unadurante una visita all’animale in un allevamento a Custoza, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sommacampagna (). Da una prima ricostruzione, la, che aveva 25 anni, stava visitando laquando l’animale si è improvvisamente imbizzarrito e l’hacontro la ringhiera del box in cui si trovava. La 25enne è morta sul colpo. L'articolo proviene da Italia Sera.

