Verbali di Amara | il pm Storari assolto anche in Appello dall’accusa di rivelazione di segreto

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non è colpevoleper i giudici di secondo grado. La corte d’di Brescia ha confermato l’assoluzione per il pm di Milano, Paolo, che era indagato perdid’ufficio: era accusato di aver consegnato isecretati dell’ex avvocato esterno di Eni Piero, con i racconti sull’esistenza della presunta loggia Ungheria, all’allora consigliere del Csm, Piercamillo Davigo. La decisione, arrivata al termine del processo con rito abbreviato, conferma la decisione dei giudici di primo grado del 7 marzo scorso. Nella sua requisitoria il pg Enrico Ceravone aveva chiesto una condanna a 5 mesi e 10 giorni, sostenendo come il magistrato milanese avesse commesso un errore nel consegnare icoperti da ...

