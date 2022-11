Venom 3 | Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilha spiegato il motivo per cui nonildi3, il nuovo sequel con star Tom Hardy.ha rivelato il motivo per cui nonildi3, incarico che è stato assegnato a Kelly Marcel. L'attore, intervistato da /ha infatti affrontato la scelta di non tornare una seconda volta dietro la telecamera del progetto tratto dai fumetti della Marvel., parlando di- La furia di Carnage, ha dichiarato: "Ho avuto una bella esperienza nel girare il. Tom Hardy è un mio caro amico e mi sento davvero orgoglioso del lavoro, ci siamo divertiti nel ...

Ricordiamo che il primo film è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo daSerkis. Trovate tutte le informazioni su- la furia di Carnage nella nostra scheda del film Classifiche ...Non si conoscono ancora i dettagli di trama del terzo film, mentreSerkis , regista del secondo capitolo,- La furia di Carnage , aveva dichiarato in proposito: "C'è molto potenziale nel ...Il regista Andy Serkis ha spiegato il motivo per cui non sarà il regista di Venom 3, il nuovo sequel con star Tom Hardy.Marcel Kelly non è un nome sconosciuto, infatti si è già occupato della sceneggiatura dei precedenti film di Venom. Venom 3 ha trovato il suo regista in ...