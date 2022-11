Valeria Solarino | tosta in The Cage | malinconica nei panni di Lucia Bosé

"Un ricordo che non l'abbandonerà mai racconta- e che nella sua autobiografia Lucia Bosè definirà: Il momento in cui ho capito di essere sola al mondo". È stato proprio a questa ...... per le sue canzoni pop e il suo fascino misterioso, José Pastor e Iván Sánchez, in due momenti della vita, mentreè stata scelta nel ruolo dell'amata mamma, morta nel 2020. Da ...Valeria Solarino racconta Bosé, la serie Paramount+ disponibile dal 3 novembre dedicata alla vita di Miguel Bosé in cui l'attrice interpreta la madre Lucia Bosé ...Corre dietro al carretto, tutta sola, piangendo. «Un ricordo che non l'abbandonerà mai racconta Valeria Solarino - e che nella sua autobiografia Lucia Bosè definirà: Il momento in cui ho capito di ...