Valeria Solarino | “L’amore che legava Lucia Bosè al figlio Miguel era di possesso e dipendenza Cinema vuoti? Paura del Covid e frammentazione”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Uno straordinario talento che ha abbracciato la danza, ile la musica. Il biopic “”, disponibile su Paramount+, è non solo la celebrazione dell’artista, ma anche un ritratto intimo e personale. Molto si capisce dell’uomo e dell’artista, analizzando il rapporto con due genitori famosi e – in un certo senso – ingombranti come l’attricee il torero LuisDominguin. Nel 1968 la tumultuosa relazione dei genitori giunge al termine dopo 13 anni e decidono di separarsi, uno scandalo all’epoca per la Spagna conservatrice. All’età di 11 anni, la separazione ha un grande impatto su, segnando così l’inizio del cambiamento della sua personalità in un personaggio seducente e dirompente. Ogni episodio della serie – che ...

... in Bosè (da oggi su Paramount+), biopic seriale dedicato al figlio Miguel, popstar popolarissima in Spagna e nei paesi latino - americani, è personaggio importante ma defilato, ed è...... suo papà Luis Miguel che non ha alcun ritegno nel provarci persino con la sua fidanzata Ana, e sua madre Lucia (interpretata da). Mentre Dominguin ossessionava il figlio con la sua ...Solarino, a proposito di Miguel dice: «Conoscevo le canzoni, tante canzoni mi piacevano, mi piacciono molto, ma anche qui non conoscevo la sua vita, quindi anche qui è stata un'occasione per conoscere ...