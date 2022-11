Uomini e Donne | il ritorno di Sossio Aruta | il grande annuncio fa impazzire i fan – VIDEO

'Ringrazio pubblicamente queste, questi, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l'impegno . So che ...L'ex senatore della sinistra tiene molto a ringraziare pubblicamente "queste, questi, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la ...Sei nuovi concorrenti dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 , il reality in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini. Tra le new entry ...Il mare sembrerebbe un fatto di uomini. Voi narrate “Donne e mare”. Chi sono «Si è sempre detto che Procida - dice Raffaella - è un’isola matriarcale riconoscendo alle donne un ruolo decisivo nella ...