Un nuovo stadio per la Casertana | lo costruirà il club

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sarà laCalcio, società che milita in serie D, a “costruirsi” loin cui giocherà. È quanto emerso all’esito della verifica, da parte della commissione valutatrice del Comune di Caserta, della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta presentata per il bando relativo alla realizzazione deldella città capoluogo.LaFC, capofila della RTI (Rete temporanea di imprese) con le società Aurora Immobiliare Srl e Consorzio stabile S. Rita, si è infatti aggiudicata ufficialmente i lavori, e tra 45 giorni, terminate ulteriori verifiche sulle aziende, tra cui quelle antimafia, si procederà con la stipula del contratto che darà il via alle opere da 51 milioni di euro – circa due anni la durata prevista – per il ...

