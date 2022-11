Un nuovo coronavirus preoccupa gli esperti. E arriva dalla Russia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Da quando è cominciata la pandemia per il Covid-19 scienziati di tutto il mondo sono impegnati nella ricerca (anche preventiva) di nuovi virus, specialmente quelli potenzialmente trasmessi dai pipistrelli Rhinolophus. Uno di questi gruppi di virologi, al sud della, ha trovato unvirus collegato direttamente alla SARS-CoV-2. Hanno chiamato alle due varianti identificate finora Khosta-1 e Khosta-2. Negli ultimi due decadi sono apparsi trecon origini ancestrali dai pipistrelli, uno di questi la Sars dei focolai del 2002. Secondo la pubblicazione The Conversation, quest’ultimo virus, Khosta-1,molto gli. Alcuni ricercatori americani hanno confermato che il virus Khosta-2, come la SARS-CoV-2, ha preferenza per il ricettore ACE2 e possono usare la proteina S per ...

Nuova Irpinia

...in un'unica dose il vaccino antinfluenzale quadrivalente con il bivalente contro il, ... La premier Giorgia Meloni ha annunciato che ilgoverno non replicherà il modello di quelli che ...... portare avanti i lavori per la creazione di unvalore di riferimento per il prezzo del GNL ... e non lo faremo nemmeno noi." Per approfondimenti: la cronologia delle azioni UE nel ... Coronavirus in Irpinia, 263 casi (su 1.276 test), di cui: 78 ad Avellino, 19 ad Ariano e 13 a Mercogliano Da quando è cominciata la pandemia per il Covid-19 scienziati di tutto il mondo sono impegnati nella ricerca (anche preventiva) di nuovi virus, specialmente quelli potenzialmente trasmessi dai pipistr ...Sono 4.023 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Cinque le persone decedute a causa della covid 19. Questi i dati comunicati dal bollettino del 3 novembre. Sono 4.023 i ...