Un matrimonio infelice può spezzarti il cuore Letteralmente

(Di giovedì 3 novembre 2022) Quanti di noi hanno sentito o pronunciato la frase fatidica: “Mi hai spezzato il!”? E quante generazioni di bambini sono cresciuti a fiumi di cartoni animati dove ilstereotipato spezzato a fulmine, segnalava le pene amorose di un Paperino per la sua Paperina, o di Homer per la sua Marge? Ecco, a dare un fondo di verità scientifica a questo vasto immaginario collettivo, arriva ora un peculiare studio portato avanti da ricercatori principalmente della Yale University, Usa, per il quale unfelice può essere un toccasana per il, mentre un legamepotrebbe avere effetti nefasti. Il dottor Cenjing Zhu della Yale School of Public Health, autore principale dello studio, ha analizzato con i suoi colleghi 1.593 adulti di età compresa tra i 18 e i 55 anni che sono stati ...