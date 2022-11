Ultime Notizie – Ucraina | centrale Zaporizhzhia disconnessa da rete elettrica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lanucleare di, la più grande d’Europa nel sud est dell’, è statadalladopo che i bombardamenti della Russia hanno danneggiato le linee ad alta tensione lasciando in azione solo con generatori diesel. Lo ha reso noto la societàEnergoatom. Su Telegram, il sindaco di Energodar Dmytro Orlov ha detto che, ”a seguito di bombardamenti razzisti, ledue linee di comunicazione ad alta tensione delladisono state danneggiate. Alle 23:04, la stazione è entrata in modalità di blackout totale. Tutti i 20 generatori diesel sono stati accesi”. Laha carburante sufficiente per far funzionare per 15 giorni i ...